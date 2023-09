Obładowany tobołkami Henryk w asyście całej rodziny zmierza do PRZEDSZKOLA. "Pierwszy dzień naszego synka na drodze edukacji" (ZDJĘCIA)

Dzień rozpoczął się od wspólnych przytulasów w łóżku z Małgosią i Radosławem. Dalej zachrypnięta celebrytka opowiadała, że Henryk dzisiaj pierwszy raz idzie do przedszkola. Wielkie przygotowania zresztą trwały już od kilku dni, bo na relacji Rozenek można było zobaczyć, jak trzylatek spaceruje ze swoim plecaczkiem, wyczekując wielkiego dnia. Celebrytka pokazała przygotowania do wyjścia do placówki. Nie zabrakło więc szczegółowej relacji z mycia zębów, ubierania się, a także drogi do przedszkola.