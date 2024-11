Dumny Vincent Cassel pozuje na premierze z młodszą o 30 lat partnerką

Vincent Cassel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych francuskich aktorów o międzynarodowej renomie. Polscy widzowie mogą kojarzyć go z ról w takich filmach jak: "Nienawiść", "Nieodwracalne", czy "Czarny łabędź". W tym tygodniu Cassel zjawił się na premierze filmu "Saint-Ex", opowiadającego historię życia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – znanego na całym świecie autora "Małego Księcia". Co prawda aktor nie gra w tej produkcji, ale wzbudził zainteresowanie mediów większe niż główna gwiazda produkcji, czyli Louis Garrel.

A to dlatego, że 57-latek stawił się premierze razem z partnerką. Narah Baptista jest od niego młodsza o 30 lat. Mimo sporej różnicy wieku wygląda na to, że ich relacja nabiera rumieńców. Co więcej, już niebawem zostaną rodzicami.

Na premierze modelka pozowała w czarnej kreacji mini, która zamaskowała jej ciążowy brzuszek. Odsłoniła za to długie, zgrabne nogi. Cassel zaprezentował się w swobodnym, ale stylowym wydaniu: białym golfie, oversizowym płaszczu i klasycznych dżinsach.

O wybrance aktora wiadomo stosunkowo niewiele poza tym, że jest modelką. Zdobywa jednak coraz większą rozpoznawalność w mediach. Jej związek z Vincentem Casselem wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza ze względu na różnicę wieku między nimi. Para jednak wydaje się ignorować wszelkie niepochlebne komentarze.

Nie jest to też pierwszy związek Vincenta z tak dużą różnicą wieku. Do niedawna był żonaty z młodszą o 31 lat modelką Tiną Kunakey. Owocem ich relacji jest córka Amazonia. Jeszcze wcześniej - przez 17 lat - Cassel był mężem Moniki Bellucci, z którą doczekał się dwóch córek: Devy i Leonie. Co ciekawe, Bellucii jest od niego o 3 lata starsza.