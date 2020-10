Durczok znów nie stanie przed sądem za wypadek po pijaku!

Kropka 40 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Życzę mu jak najlepiej ale prawda jest taka, że gdyby nie był osobą publiczną to dawno by został skazany na karę więzienia. Nie oceniam jego przewinień, od tego jest sąd, ale nie powinno być tak by w sądzie argumentem przemawiającym na korzyść pozwanego było to, że jest osobą publiczną a często się obrona na to powołuje. Ale taki mamy kraj. Są równi i równiejsi 👍🏻