Wpłynął pierwszy akt oskarżenia w sprawie wypadku Kamila Durczoka na A1! Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności

Janek 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Znając polskich sędziów to będzie wyrok w postaci zawiasów. A powinien siedzieć bite 8 lat. On mógł kogoś zabić, on był pijany. Ale sądy w PL tego nie rozumieją i dlatego potrzeba reformy sądownictwa