"Dzidziuś Majdana" NIE MIAŁ nazywać się Henryk! Małgorzata Rozenek w ostatniej chwili zmieniła zdanie

Radosław Majdan zdradza, do kogo podobny jest mały Henio

Małgosia nie mogła doczekać się, aż jej trzeci syn przyjdzie na świat. Do samego końca nie wiedziała, jak go nazwie. Wiedziała jednak, że będzie to staropolskie imię, ponieważ ma do takich słabość. Jeszcze w drodze do szpitala obstawała za Franciszkiem, ale kiedy chłopiec pojawił się na świecie, podjęli z Radkiem decyzję, że będzie to Henryk - zdradza informator serwisu.