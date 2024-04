Dzień z życia Agnieszki Woźniak-Starak: zaliczenie ulicznej sesji zdjęciowej i przejażdżka furą za ponad PÓŁ MILIONA złotych (ZDJĘCIA)

Aż trudno w to uwierzyć, że Agnieszka Woźniak-Starak swoje pierwsze kroki w mediach stawiała ponad 20 lat temu. Dziś 45-latka jest nie tylko jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek, ale także modową inspiracją dla wielu kobiet. Jej stylizacje, które są dopracowane nawet w najmniejszych szczegółach, od lat zapewniają gwieździe TVN-u miejsce w zacnym gronie najlepiej ubranych Polek.

O tym, że fatałaszki to ważna część życia Agnieszki Woźniak-Starak chyba nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Choć dziennikarka nie stroni od najlepszych światowych marek, to wspiera również produkty spod igły polskich twórców. Ostatnio 45-latka żądna nowych modowych wrażeń wybrała się na zakupy do warszawskiego butiku ulubieńca gwiazd Łukasza Jemioła. Modową eskapadę uchwycili stołeczni paparazzi.