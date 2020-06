Dziewczęca Małgorzata Socha buszuje po butikach z torebką za 12 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Hisia 32 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Nie rozumie....zarabiam dużo to oszczędzam, przyjdzie "czarna godzina" to jakieś pieniądze będą... A jak nie przyjdzie to ba starosc bedzie jak znalazł..... Nie czaje takiego zachowania..no ni chuchu. Ta torebka kupiona chyba tylko i wyłącznie dla lansu bo jakaś meeeeega piękna nie jest .. widziałam podobne i nawet lepsze w "moonari"czy orsey czy Batycka też ma piekne torebki niecoooo tańsze ale mega dłuuuuho trzymają są ładne i niekosztują 12000 tylko za 600zl juz się ładną kupi ( dla mjie i tak drogo te 600 zl) a nieee 12000... Masakra ! To sie nazywa próżność..... Mi sie wydawało 80zl za bluzkę drogo😣 niewiem na jakiej ja planecie żyje... Jo ale od niej hajs to niech robi co chce kto jej broni.