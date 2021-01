Marcelina Ziętek podnosi ciśnienie Justynie Żyle: "Gorący weekend za nami"

Serce 10 min. temu zgłoś do moderacji 30 5 Odpowiedz

Pudlu dlaczego piętnujesz zachowanie zdradzonej kobiety, a nie masz żadnych zastrzeżeń do faceta, który zostawia żonę i dziecko -pozbawia ich środków do życia i samochodu dla dużo młodszej partnerki???Dlaczego piętnujecie kobietę, która nie może sobie z tą sytuacją poradzić??? Też jest tylko człowiekiem. Powinno być odwrotnie, to Piotr Żyła zdradzał żonę i zostawił własne dziecko -to właśnie jego powinniście piętnować! Widzę od jakiegoś czasu że przybraliście retorykę PiSu, czyli niszczyć kobiety, wzbudzać zazdrość jedni o drugich i wzmacnianie uczucia, że celebryci gardzą zwykłymi polakami - tak samo robi PiS. Czy wiecie, że zważywszy na to że w waszej redakcji pracują głównie homoseksualiści to strzelacie sobie sami w kolano?! Przecież umacniacie w społeczeństwie tą nienawiść do inności.