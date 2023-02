Edward Miszczak wbija szpilę Mai Sablewskiej i wypomina jej NIEPROFESJONALIZM: "Troszkę ją ucywilizujemy"

Lol 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę ,że i tak wypowiedział się o niej z klasa ,bo zawsze mogl to powiedzieć bardziej wulgarnie ...co by nie mówić o nim ,to zachowuje się bardzo stoicko jak na taką pozycję i faktycznie trzyma się w cieniu tego wszystkiego .porównując go do innej znanej stacji -nie trzeba nawet mówić nazwiska ...to nie ma żadnego porównania nawet :) Nie znam ludzi ,ale widzę czasami ich wypowiedzi i jest naprawdę ogromna przepaść mentalna ..podejście jest zupełnie inne ,możecie nie lubić stacji ale P.miszczak zawsze potrafi się pięknie ,elokwentnie wypowiadać i trzyma klasę. Tyle.