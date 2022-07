Egzotyczne wakacje Katarzyny Skrzyneckiej na Zanzibarze: romantyczne kolacje, całuski z mężem i zwiedzanie plantacji przypraw (ZDJĘCIA)

Sąsiedzi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudel mówię Ci weź Ty wyślij dziennikarzy do kamienicy w Bydgoszczy w której mieszka babcia dzieci lopuckiego która ich wychowywała bo on się nie interesował że mieszkają w rozpadającej się kamienicy. Nigdy go żeśmy nie widzieli w odwiedzinach. Ulica Toruńska w Bydgoszczy. Polecam. Sensacja rewelacja z tego będzie.