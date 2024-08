Ekipa "Tańca z Gwiazdami" ZACIEŚNIA WIĘZI przed startem nowej edycji: Majka Jeżowska, Iwona Pavlović, Krzysztof Ibisz...

6 sierpnia włodarze Telewizji Polsat zaprosili gwiazdy stacji i dziennikarzy na konferencję poświęconą jesiennej ofercie programowej. Ramówkę wypełni kilka nowości, w tym promowane od dawna pasmo śniadaniowe, do którego zaangażowano m.in. związanych dotychczas z konkurencyjnym kanałem Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego . Publiczność obejrzy też kontynuacje sprawdzonych już formatów, spośród których prym niezmiennie wiedzie "Taniec z Gwiazdami" .

Polska wersja formatu uchodzi za fenomen na rynku telewizyjnym. Okazuje się, że mimo 28 zrealizowanych edycji wciąż nie brakuje chętnych do udziału, jak również widzów, którzy wciąż z zapartym tchem podziwiają pląsy bohaterów szklanego ekranu. Producenci wyciągnęli cenną lekcję z poprzedniego sezonu, w dużo mniejszym stopniu stawiając na kontrowersje. Niełatwego wyzwania tym razem podjęli się m.in. Majka Jeżowska , Maciej Zakościelny i Natalia Nykiel .

Do uroczystego otwarcia jesiennej serii pozostało jeszcze ponad 5 tygodni. Uczestnicy, którzy zapewne poznali już kroki podstawowe różnych styli, oraz ich taneczni partnerzy spotkali się w restauracji zlokalizowanej w warszawskich Łazienkach. Dołączyli do nich jurorzy i przedstawiciele stacji, miło spędzając wspólny wieczór. Niewątpliwie były to ich ostatnie chwile w tak licznym gronie przed rozpoczęciem rywalizacji o Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych.