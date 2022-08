"Eko" Julia Wieniawa demonstruje nabłyszczone udo w kosmicznej stylizacji na Earth Festival (ZDJĘCIA)

gosc 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Okropnie co to za śpiew a stroje fatalne . Występ ogólnie katastrofa . A co do koncertu dla ziemi , kpina prezenterki opowiadające o dbaniu o przyrodę przebierają się inne stroje , a przed chwilą opowiadały ile to wody marnuje się przy produkcji ubrań. Do konwencji koncertu dopasowali się piosenkarze oraz Doda , Ostrowska a tak żenada.