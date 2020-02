We wtorek Sussexowie wybrali się na West End obejrzeć sztukę "Dear Evan Hansen"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest SZCZERA PRAWDA ludzie są naiwni i jak ktoś zapewnia ze co tydzień chodzi do kościoła to Znaczy ze nie grzeszy...tu jest podobnie to ze Kate jest poprawna i się uśmiecha nie znaczy ze nie jest wredna i zazdrosna...jak ktoś mówi prawde to spotyka go taki los..,a Brytyjczycy są zarozumiali,,,Meghan była skazana na porażkę bo to głupia amerykanka przecież na pewno pusta i wyrachowana ...a najbardziej wyrachowana to jest matka Kate zwykła stewardessa, która tym wszystkim kieruje