Przyszły król i królowa Wielkiej Brytanii odwiedzili w środę Yorkshire

ja myślę, że Meghan gdy się urodziła została obdarzona supermocą przewidywania przyszłości i od razu uknuła spisek na resztę życia. Tak poustawiała pół świata aby z przeciętnego domu na jednym kontynencie dojść do dworu królewskiego na drugim, nawet my jesteśmy częścią tego spisku i tańczymy jak nam Meghan zagra, nie wiedząc o tym. Myślę że jej cel sięga daleko poza rodzinę królowej , którą oczywiście usunie z tronu w odpowiednim momencie sama go zajmie. Ona jednak ma większy cel, chce zagarnąć całą dolinę krzemową , Pentagon i wywiad koreański , północny oczywiście. Na końcu będzie rządzić światem.