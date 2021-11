Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zasugerowała, że Stanisław NIE ZNALAZŁ MIŁOŚCI w programie? Szybko usunęła wpis... (FOTO)

Blisko znalezienia potencjalnej miłości życia jest też Kamil , a Asia zdaje się zainteresowana kontynuowaniem znajomości z rolnikiem. W przypadku Kamili i Elżbiety fani "Rolnik szuka żony" są dość podzieleni, jednak to i tak nic w porównaniu do sytuacji Stanisława, czyli największego filozofa tej edycji show.

Podczas gdy wspomniana czwórka dokonała już ostatecznego wyboru, a efekty ich decyzji poznamy w wielkim finale 8. edycji, Stanisław został wyraźnie w tyle i nie dokonał jeszcze nawet pierwszej eliminacji . Fani show wytykają mu nie tylko opieszałość, lecz także wyraźny dystans do własnych kandydatek, które "zabawiał" rozmowami o niczym i grillem, na którym proponował dziewczynom kiełbasę "na wynos".

Teraz dość nieoczekiwanie nieco światła na sprawę wyboru Staszka rzuciła Elżbieta, inna uczestniczka programu, która sama była krytykowana za to, że przez cały pobyt goniła jedynie swoich kandydatów do roboty. Na koncie rolniczki na Instagramie pojawiło się zdjęcie wszystkich bohaterów obecnej edycji show, do którego dołączyła dość obszerny i emocjonalny wpis.