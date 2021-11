"Rolnik szuka żony". Stanisław odpowiada znudzonym jego "przygodami" fanom: "Nie jestem tam od ROBIENIA SHOW"

Kika 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

A może jego blokują kamery? Kto by chciał żeby na randce towarzyszyła mu kamera? Wiem że się na to godził ale pewnie nie miał pojęcia że to go tak zblokuje.Moze poza kamerami jest inny skoro dziewczyny są u niego nadal.