Emil S. zatrzymany na polecenie prokuratury! Ma usłyszeć kolejne zarzuty

Luk 13 min. temu

Może by tak Emil odwdzięczył się w prokuraturze Dodzie za to, że zrobiła z niego kozła ofiarnego i potwora, obsmarowywała go w prasie i w sieci pozując na wielce pokrzywdzoną i nieświadomą niczego. Każdy normalny człowiek zdaje sobie sprawę, że o wszystkim doskonale wiedziała i w tym uczestniczyła a prokuratura jest śle pa i tak naiwna, że wierzy w jej machlojki i kłamstwa kompromitując się do reszty? SKANDAL!