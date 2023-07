Emily Ratajkowski w przezroczystej mini i skórzanych kozakach paraduje po ulicach Nowego Jorku (ZDJĘCIA)

O Emily Ratajkowski głośno jest głównie albo za sprawą kolejnych medialnych i burzliwych związków, albo odważnych stylizacji. Warto zauważyć, że w ostatnich tygodniach temat jej gorącego romansu z Harrym Stylesem nieco ucichł. Nie oznacza to jednak, że Emily dała sobie spokój z randkowaniem. Zagraniczne media donoszą, że teraz spotyka się z niejakim Orazio Rispo - DJ-em, z którym łączona była już w ubiegłym roku.

Emily i Orazio już kilka razy zostali "przyłapani" na mieście, zaliczyli nawet randkę w Londynie. Wszystko wskazuje więc na to, że być może faktycznie coś jest na rzeczy. Po powrocie z Europy paparazzi nadal śledzili Ratajkowski. I zdecydowanie się im to opłaciło. 32-letnia modelka została ostatnio sfotografowana na ulicach Nowego Jorku, gdy w wyjątkowo kusej i przezroczystej sukience maszerowała ze znajomymi na obiad. Sukienka to jednak nie wszystko.