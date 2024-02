Emma Stone w różowej kreacji bryluje na gali Amerykańskiej Gildii Reżyserów. Wpadli też Eva Longoria i Ryan Gosling (ZDJĘCIA)

Sezon nagród w Hollywood trwa w najlepsze. W ostatnich tygodniach w Kalifornii co rusz odbywają się kolejne wielkie gale, które przyciągają największe nazwiska związane z branżą filmową. Od początku roku zagraniczne gwiazdy miały już okazję paradować po czerwonym dywanie na rozdaniu Złotych Globów, nagród Emmy czy Critics Choice Awards. Zwieńczeniem czasu podsumowań minionego roku w przemyśle filmowym będzie rzecz jasna uroczyste rozdanie Oscarów. Zanim jednak gwiazdy tradycyjnie zgromadzą się w Dolby Theatre, niewątpliwie czeka je wiele innych okazji do pokazania się na salonach.

Aktorka, która za rolę Stelli zgarnęła już Złoty Glob oraz nominację do Oscara, na wydarzenie przybyła w długiej kreacji w kolorze delikatnego różu z głębokim dekoltem. Do sukni z plecionymi elementami w okolicy talii oraz interesującym dołem 35-latka dobrała srebrne szpilki i minimalistyczne kolczyki. Aktorka postawiła też na delikatny i naturalny makijaż. Stone z promiennym uśmiechem na ustach pozowała do zdjęć na ściance, zarówno solo, jak i z członkami ekipy "Biednych istot" - reżyserem Yorgosem Lanthimosem oraz kolegą z planu, Markiem Ruffalo.