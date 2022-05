Eurowizja 2022. Wzruszenie, okrzyki i skakanie z radości - tak na awans Krystiana Ochmana reagowali w Turynie polscy dziennikarze (ZDJĘCIA)

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Powiem Wam skąd to się bierze. W tym roku pierwszy raz wkręciłam się w Eurowizję, na tyle, że znam wszystkich wykonawców i ich piosenki. Pooglądałam sporo wywiadów z Krystianem. I prawda jest taka, że ten chłopak jest bardzo skromny , zwyczajny, czasem zawstydzony. Ma to w sobie tak dużo uroku, że po prostu od razu mu kibicujesz. Mam wrażenie , ze naprawdę ludzie go bardzo polubili. Zakulisowo nie tylko wśród polskich dziennikarzy była euforia, jak Polska się dostała do finału. Obejrzyjcie reakcję dziennikarzy z Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Oni tam się cieszą, jakby Ochman był ich. Po prostu mają z nim do czynienia dzień w dzień i najzwyczajniej w świecie go bardzo lubią i życzą jak najlepiej.