Eurowizja 2022: Jacek Kurski gratuluje Krystianowi Ochmanowi i chwali TVP: "NAJLEPSZY TECHNOLOGICZNIE występ drugiego półfinału"

Wizualizacje to chyba robił jakiś pięciolatek - krople wody wyglądały jak spływające gluty, a efekt piorunów to chyba zerżnęli z pierwszej części gry "mortal kombat" na windowsie 95....żart. I ten podstarzały egurola, którego choreografie nadają się do pierwszej edycji tańca z gwiazdami. Gdyby nie świetny wokal Krystiana i dobra piosenka to na 18 miejsc zajęlibyśmy 19ste.