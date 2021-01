Ewa Bilan-Stoch i jej wyszukane kreacje: Królowa Elsa, dumna góralka, salonowa lwica...

Ewa Bilan-Stoch bez wątpienia wzbudziła największe zainteresowanie na Gali Mistrzów Sportu. Wszystko za sprawą oryginalnej kreacji. Żona Kamila Stocha zaprezentowała się w długiej, błękitnej sukni połyskującej cekinami, do której dobrała... diadem. Bilan-Stoch, która dopiero co świętowała wraz z mężem jego zwycięstwo na Turnieju Czterech Skoczni, postanowiła dać do zrozumienia wszystkim zebranym, kto jest prawdziwą księżniczką. Nie minęło wiele czasu, a internauci zaczęli porównywać bajkowo ubraną Ewę do disneyowskiej księżniczki Elsy.