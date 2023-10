Ewa Chodakowska kłóci się z internautkami o WYBORY: "Nie wiem, kto ci GŁOWĘ WYPRAŁ. Nie powtarzaj TANICH DYRDYMAŁÓW nierozumnych ludzi"

Nic za darmo 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Znani yutuberzy tiktokerzy i influenserzy Otrzymywali po 30000zł za nakłanianie ludzi do szczepionek. To tacy nie z top. Takie postacie jak pazura czy Małysz to już inna stawka. Reklamową ie leków czy alkoholu jest zabronione . A mówienie że niezbadany eliksir jest skuteczny i bezpieczny jest wprowadzaniem w błąd mówienie że najwyżej poboli rączka a w rezultacie zapalenie mięśnia sercowego. Ta akcja sponsorowa a przez sztab wyborczy tez nie jest za free. Kobieta,że środowiska milionerów mowi wam jak głosować aby jej środowisku żyło się lepiej. Im wystarczy po co im więcej?? Patrz na swój portfel