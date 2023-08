Ewa Chodakowska nie miała wsparcia od męża? "Liczył, że szybko POWINIE MI SIĘ NOGA"

Do grona najsłynniejszych polskich influencerek z pewnością można zaliczyć Ewę Chodakowską , która od lat buduje swoje "fit imperium". Celebrytkę na Instagramie obserwują już niemal 2 miliony osób, a jej plany treningowe przysłużyły się do tysięcy spektakularnych metamorfoz. "Trenerka wszystkich Polek" niewątpliwie ma też żyłkę do biznesu , bowiem jest właścicielką własnego cateringu dietetycznego, marki kosmetycznej oraz sklepu internetowego. W parze z sukcesem idą niestety nieprzychylne komentarze i niekoniecznie prawdziwe teorie na temat początków kariery Ewy...

Ewa Chodakowska rozwiewa wątpliwości na temat początków kariery

Zdaje się, że Ewa Chodakowska ma już dość niedopowiedzeń na temat pierwszych lat jej medialnej działalności. 41-latka przyznała, że ma "dość dyskredytacji" i pokusiła się o opublikowanie obszernego wpisu na Instagramie, w którym podjęła próbę obalenia krążących od lat mitów . Rozpoczęła od reakcji na powielane wciąż hasła, że "zawsze mogła liczyć na wsparcie rodziców oraz męża". Jak się okazuje, jej ukochany początkowo liczył na to, że nie wszystko pójdzie po myśli Ewy. Miał nadzieję, że "powinie się jej noga" i szybko wróci do Grecji.

Moja Rodzina kochała mnie bezwarunkowo, wybaczała wszystkie błędy - ale załamana moimi wyborami życiowymi była permanentnie. (...) Mój mąż liczył na to, ze szybko powinie mi się noga i wrócę do Grecji. Nie chciał słyszeć o wyjeździe do Polski. Żeby go do Polski sprowadzić, musiałam się spiąć w rok! Taki był DEAL! To była moja motywacja - wspominała "trenerka wszystkich Polek".