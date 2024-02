Ewa Chodakowska zrobiła sobie botoks? Trenerka rozwiała wątpliwości

Nie ulega wątpliwości, że Ewa Chodakowska może pochwalić się wyjątkowo młodzieńczym wyglądem. 41-latka nie tylko może pochwalić się idealną sylwetką, która jest efektem wielu godzin pracy na siłowni, ale także piękną skórą pozbawioną przebarwień oraz zmarszczek. Celebrytka wielokrotnie zarzekała się, że to dzięki zdrowemu trybowi życia może pochwalić się takim wyglądem, to jednak nie wystarczyło. Fani gwiazdy wciąż regularnie pytają o to, czy stosuje botoks. W końcu Chodakowska postawiła sprawę jasno.