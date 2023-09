Ewa Farna uczęszczała na prawo, Rodowicz na AWF, a Cleo jest architektką krajobrazu. Na jakich kierunkach studiowali polscy artyści? (ZDJĘCIA)

Laurelka🩵 40 min. temu zgłoś do moderacji 17 9 Odpowiedz

A ja ukończyłam kierunek lekarski i uciekam do Niemiec. Żegnam państwa i zanim mi wytkniecie, że za państwowe studiowałam i rzekomo jestem wam coś winna i powinnam to oddać to powiem wam tylko, że owszem za państwowe czyli tak samo jak tysiące pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, inżynierów, nauczycieli i innych profesji rokrocznie uciekających z tej krainy szczęśliwości 🫡🚀