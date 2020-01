Ewa Minge broni Chodakowskiej na Instagramie, po czym KASUJE POST: "Ilość hejtu, jaka się wylała, zmusiłaby mnie do zlizywania z mojego profilu obelg do rana"

Jolanta 26 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Cwicze czasem z programami Ch , ale.nie tylko , patrzac na profil Ch ma sie wrazenie ze to jakas sekta , te kobiety zachwycaja sie na maxa nawet jak ona pije sok ! Ochy i ahy psychotyczne wrecz , jak czytam ze Pani Ch nie miala.urlopu 10 lat bo robi to ,,dla nas ,, a kobiety wrecz na kolanach jej dziekuja to sie boje , boje sie co z ludzmi , zero myslenia wlasnego , Pani chodakowska przez 10 lat jezdzi po swiecie , zarobila miliony , wypuszczala coraz to nowe linie produktow , brala idzial w programach tv etc , naprawde musiala ? Nie , mogla wiele z tych projektow sobie darowac i miec czas wolny ,troche hipokryzja jej deklaracje meczennicy zalatuja .