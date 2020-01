Rozhisteryzowana Ewa Chodakowska TŁUMACZY SIĘ z 12 osób zarządzających jej Facebookiem: "To tylko rodzina i reklamodawcy"

Zigi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No I Pani Chodakowska w calej rozciaglosci. Odnosi sie do artykulu Pudelka a wciaga do tego Lewandowska. Co ma jedno do drugiego? Nie lubie infantylnej Anki z jej psedo poradami ale ta przynajmniej nie wdaje sie w pyskowki a z Chodakowskiej to jad sie wylewa. Tak budujs swoj status na sporcie I pasji a z tym maja Malo wspolnego.