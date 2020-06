Ewa Minge chwali się świeżo wymodelowanym konturem twarzy: "Otrzymałam nową żuchwę. ŻYLETA!" (ZDJĘCIA)

Wpierw odbudujemy kondycję organizmu, wpłynie to na skórę, która dostanie kopa od wewnątrz. Dorzucimy do tego laser i inne mądre zabiegi jak mezoterapia, masaże limfatyczne i kilka innych. Po doprowadzeniu skory do elastyczności wzmocnimy ją nićmi, co ostatnio uczyniłyśmy i dokończymy dzieło wolumetrią żuchwy. I tak dzisiaj zupełnie bezboleśnie otrzymałam nową żuchwę i w komplecie konturowanie podbródka. Ważne, że twarz nie zyskuje żadnej objętości, na co po latach cierpienia jestem przeczulona. Wszystko tylko nie wypełniacze ! Okazuje się, że właściwie podane nie zmieniają rysów twarzy, a zwyczajnie odświeżają jej kontur i napięcie skory w najbardziej newralgicznych miejscach - tłumaczyła.