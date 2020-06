Zafoliowana Ewa Minge odważnie o korzystaniu z medycyny estetycznej: "Moja starość, MOJA GĘBA"

Normalna 31 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Jest fajna ale ta twarz i to co z nią robi, chyba już wystarczy bo oszpeca się i już niedługo będzie nie do poznania, masakra. Co te zabiegi robią z kobietami, myślą ze wyglądają super a w rzeczywistości to szkarady. Strach się bac🤮