Ewa Minge opisuje, że kiedyś MIAŁA ABORCJĘ. "Lekarz powiedział: Proszę nie igrać z życiem w imię życia, bo UMRZE PANI RAZEM Z TYM PŁODEM"

Katarzyna 10 godz. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Nie ma nic cenniejszego, niż życie. Każdy z lekarzy wie, że po to on został lekarzem, by życie ratował. To on powinien podejmować decyzje, bo on wie, jak je ratować. Dlatego uczy się i praktykuje. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i powinien być godnie opłacany. Nie każdy nadaje się do tego zawodu. Są też różne sytuacje, które przyczyniają się do błędów medycznych. Jeżeli lekarz naświetlilby sytuację kobiecie z czym wiąże się bycie w ciąży, niejedna kobieta by się zastanowiła,zanim by w te ciaze zaszła. Nie można traktować ciąży, jako środka antykoncepcyjnego. Niewiele młodych kobiet zdaje sobie sprawę, że może podczas aborcji umrzeć. Może mieć problemy zdrowotne do końca życia - fizyczne i psychiczne. Może nie miec już nigdy dzieci. Może mieć wyrzuty sumienia