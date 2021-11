Kasia Tusk reaguje na śmierć ciężarnej 30-latki: "Chciałabym nie czuć TEJ POTWORNEJ BEZSILNOŚCI"

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 17 9 Odpowiedz

Celebrytki się obudziły. Pewnie rodziły w prywatnych klinikach to nie wiedzą jak jest w szpitalach, a w mniejszych miastach to już całkiem patologia. Wracając z pracy słyszałam w wiadomościach wypowiedź chyba Nowackiej, że gdyby nie ustawa, to ta kobieta by żyła, by się uśmiechała i była szczęśliwa. Nie byłaby szczęśliwa bo straciła dziecko droga pani, ale by żyła. Ja obarczam wina tylko lekarzy w tym przypadku, ich opieszalstwo. Przeszłam to samo, o mało co z życiem uszłam przy porodzie a on mi się prosto w oczy później śmiał, że to ta co wydzwaniała, że lekarza na oddziale nie ma. Zaczęłabym od jakiś kontroli szpitali, bo żadna ustawa nie będzie w tym przypadku dobra. Mam nadzieję, że śmierć tej kobiety coś zmieni. Rodzinie składam serdeczne wyrazy współczucia