Magda Mołek pyta po śmierci ciężarnej Izy z Pszczyny: "GDZIE JESTEŚCIE polscy mężczyźni, nasi partnerzy, mężowie, bracia, przyjaciele?"

Ola 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To zachowanie obserwuje juz od długiego czasu. Ludzie odwracają głowy bo to nie dotyczy ich. To samo w sklepie autobusie gdy dzieje się coś, każdy odwraca głowę , a nawet gdy się nie dzieje. Ludzie przestali być empatyczni, nastawieni jedynie na mieć I brać ile się da,bez zasad. Tak wygląda społeczeństwo polskie wiele lat po tym, gdy inteligencji praktycznie nie ma. Rozmnozylo się pospolstwo, wies mentalna I doslowna weszła do miast, środków masowego przekazu I teraz juz tylko tak będzie I Jeszce gorzej jak ich dzieci dorosną.