Kinga Rusin porównuje polityków PiS do TALIBÓW: "JESTEŚCIE CHORZY NA GŁOWĘ"

Adam 4 min. temu

Tak rządzą! Bon edukacyjny, bon wakacyjny, pińcet plus, teraz będzie bon na prąd, itd itp. Teraz ten co będzie zarabiał na lewo, nie płacił podatków, to jeszcze dodatkowo dostanie z podatków tych co pracują, taką kwotę miesięcznie, że może leżeć i śmiać się do rozpuku.Pis woli udawać że jest taki łaskawy i coś daje, zamiast pozwolić wzbogacić się społeczeństwu. Oni tylko rozdają i to nie swoje, jak to wszystko walnie, to kilka pokoleń, będzie za mało żeby naprawić tę szkody społeczno finansowe