"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani snują teorie pod wpisem Karola: "W tle zamazane ZDJĘCIA ZE ŚLUBU" (FOTO)

Piąta edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia budzi wśród widzów wyjątkowo dużo emocji. Fani programu już od pierwszego odcinka narzekali, że tym razem eksperci nieco nieumiejętnie dobrali uczestników w pary i ich małżeństwa nie mają zbyt wielu szans na przetrwanie poza kamerami. Z czasem wielu zaczęło nieco bardziej wierzyć w relacje Izy i Kamila oraz Laury i Macieja.

Najbardziej kontrowersyjną parą kolejnej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia bez wątpienia są Iga Śmiechowicz i Karol Maciesz. Internauci już teraz wyrokują, że zaaranżowane w programie małżeństwo pary szybko zakończy się rozwodem. Kolejne odcinki show zdają się jedynie potwierdzać ich obawy. Niedawno poróżnił ich na przykład żart Karola, który Iga uznała za seksistowski.

Fani Ślubu od pierwszego wejrzenia uważnie śledzą profile bohaterów show, poszukując wskazówek odnośnie losów ich małżeństw. Niedawno Karol pochwalił się w sieci fotografią wykonaną w lustrze. Mężczyzna opatrzył zdjęcie datą z ubiegłego roku i przy okazji ogłosił, że wówczas szykował się na tajemnicze spotkanie.

Lipiec 2020. Warszawa. Gotowy na spotkanie. Pytanie, do kogo? - napisał.

Internauci błyskawicznie rozpoczęli własne śledztwo. Wielu uważało, że udostępniając zdjęcie, Karol zdradził przyszłość związku z Igą - w tle dopatrzyli się bowiem ślubnych zdjęć. Niektórzy podkreślali jednak, że wykonując fotografię, Karol mógł jeszcze nie znać przyszłej żony.

Mam nadzieję, że to wspólne mieszkanie z Igą. Trzymam za Was kciuki/Zdjęcie z lipca 2020, to jeszcze nie znał Igi/Zdjęcie zamazane, ale widać pannę młodą/Wszyscy czekamy na odpowiedź - pisali internauci.

Jedna z użytkowniczek stwierdziła, że Karol celowo podpisał zdjęcie z użyciem błędnej daty i próbował ukryć przed światem wiszące za nim zdjęcia ze ślubu z Igą.

Dla zmyłki podał info, że zdjęcie z lipca, a w tle zdjęcia ze ślubu zamazane. Hmm, jak dobrze pamiętam, to, co mówiłeś i pokazywane było, to masz bardzo małe mieszkanie, więc to zdjęcie nie jest też z twojego mieszkania - oceniła użytkowniczka.

Piękne teorie - odpowiedział jej Karol. Ta jednak nie dawała za wygraną.

Tu nie trzeba tworzyć teorii, wystarczy, że na twoich zdjęciach jest mini kawalerka urządzona, a to na zdjęciu to już u kogoś jesteś, a na ścianie jak wół widać, że zdjęcia z partnerką i dla ukrycia zamazane. Nie wiem, gdzie tu są teorie. Co do tytułu, każdy wpisuje to, co mu się podoba (...)

Inni komentujący byli jednak nieco bardziej sceptyczni.

To oczywiste, że [zdjęcie - przyp. red] nie z mieszkania Karola, bo jest podpis Warszawa/Liczysz na to, że potwierdzi, że nadal jest z Igą? Przecież nie może/ (...) Rutkowski szuka wspólników - pisali internauci.

Decyzja finałowa: czy zostajesz w związku z Igą? - zapytała Karola inna użytkowniczka.

Przekonamy się wszyscy już niebawem - odpowiedział tajemniczo.

Zobaczcie post Karola. Myślicie, że jego małżeństwo z Igą jednak przetrwało?