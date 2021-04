"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga tłumaczy się ze swojej reakcji na "seksistowski" żart Karola!

wwo 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Nie rozumiem tego ciśnienia na ślub, które mają bardzo młodzi, dwudziestoparoletni ludzie zgłaszajacy się do programu. Przeciez to jest normalny wiek na poszukiwania potencjalnego partnera. Łapanie się przypadkowej osoby w programie to jakaś fatalna droga na skróty, która (jak widzimy śledząc losy uczestników) w 90% przypadków do niczego nie zaprowadziła. Majac lat 25 nalezy zając sie swoim rozwojem osobistym, hobby, planowaniem zycia zawodowego a nie obsesyjnym ganianiem za mężem czy żoną nawet za cenę obnażania swojej prywatnosci w TV i narażania się na niewybredne komentarze. To nie sa lata 80-te gdzie 27 latka to była "stara panna", Kobieta czy facet lat 35 bez męża/ żony nikogo nie szokuje ani nie niesmaczy. Ta dziewczyna jest dziwna, chyba z powodu kompleksów tak kurczowo łapie faceta. Te gesty "yes, yes, yes" na slubie - jakby chciała przypieczętować życiowy "sukces" jakim jest złapanie kolesia z przypadku... serio? Tylko tyle od siebie wymagasz? A jej 'poczucie humoru" to żadne poczucie humoru tylko nerwowe reakcje na stresujące sytuacje. "Żarty" sypią się jak z rękawa gdy nie ma o czym rozmawiać, docinki i dogryzanie sobie (oczywiscie "w żartach") gdy związek jest na tak wczesnym etapie też mówią wiele o dojrzałosci do związku i poziomie świadomosci tych ludzi. Nie ma szans by ze sobą byli.