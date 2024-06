Fanka zaatakowała Maję Rutkowski: "Widzę PRZESADĘ, PRZEPYCH, chęć pokazania się za wszelką cenę". Tak odpowiedziała

Wygląda jednak na to, że Rutkowski doszła już do siebie, bo na Instagramie pochwaliła się relacją z wydarzenia. Opisała przy okazji swój niezwykle intensywny dzień . Jak wspomina - zdążyła odebrać syna ze szkoły, przygotować się do wyjścia, a w międzyczasie pracowała i odbierała telefony od klientów. Nawiązała także do hejtu, który ją dotknął .

Maja Rutkowski odpowiada fance na krytykę. Mocne słowa

Dajmy żyć każdemu po swojemu... Czasy niewolnictwa minęły podobno dawno temu! Czasami zastanawiam się czy na pewno... Miłość, równość i oczywiście wolność tego Wam i sobie życzę! Nasz dzień trwał dziś równo 24 h... W tym czasie odwiozłam synka do szkoły, pojechaliśmy do Warszawy na wywiady, galę, oczywiście cały czas pracując i rozmawiając z klientami. Starczyło także na spędzenie czasu z pięknymi i cudownymi ludźmi. Oczywiście cenie sobie bardziej to piękno wewnętrzne niż zewnętrzne - czytamy.

Owszem niech każdy żyje po swojemu, ale wystawiając się na życie publiczne narażacie się na komentarze, a zgodnie z hasłem "żyj po swojemu" mam prawo skomentować to, co widzę, a widzę przesadę, przepych, chęć pokazania się za wszelką cenę oraz zapatrzenie w siebie którego efekty wyglądają karykaturalnie zwłaszcza u Pana Rutkowskiego. Mam również mieszane uczucia po obejrzeniu filmiku, na którym pani Maja odbiera syna ze szkoły, ten chce opowiedzieć o swoich wrażeniach, o tym jak mu minął dzień, ale mama nie daje mu dojść do słowa, pytając co chwilę: ale nic nie mówisz czy mama pięknie wygląda, no powiedz czy nie wyglądam pięknie? Dla mnie to żenujące No ale żyjmy zasadą: niech każdy robi co chcę - napisała.