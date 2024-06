Internauci miażdżą złote stylizacje Krzysztofa i Mai Rutkowskich: "PRZEBIERAŃCY". Jest aż tak źle? (ZDJĘCIA)

Projektant 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Rutkowski ma dobrany zegarek kwadratowy mimo że z starodawna okrągła tarcza, pasujący do fryzury, linii szczęki i płaszcza. Symbolizuje to meską stabilną siłę. Podstawę na której może się oprzeć kobieta. Linia płaszcza żony jest trójkątna podobnie jak linia torebki symbolizując kobieca skłonność do stawania okoniem i wbijania szpilek. Jednak torebka ma utarty czubek gdyż detektyw Rutkowski wie jak utemperować samice. To jest stylizacja tradycyjna dla mężczyzn z krwi i kości. Żadne elgiebete klapeczki i siateczka lniana na ramieniu.