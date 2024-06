Irena Kamińska-Radomska BEZLITOŚNIE o imprezie komunijnej syna Krzysztofa Rutkowskiego: "To PSUCIE młodego pokolenia"

Sezon komunijny za nami. Również w tym roku dla wielu gwiazd była to okazja do lansu. Choć nie odbyło się bez kilku głośnych modowych wpadek, które narobiły trochę szumu w mediach, to jednak największym echem w show-biznesie odbiło się przyjęcie z okazji pierwszej komunii świętej Krzysztofa Rutkowskiego Juniora. Trzeba przyznać, że słynny detektyw celebryta, który uwielbia rozpieszczać syna, nie szczędził grosza na imprezę i prezenty.

Pełne przepychu przyjęcie było skrupulatnie relacjonowane w mediach, a nawet zostało sfilmowane i udostępnione na platformie YouTube. Oczywiście nie zabrakło prezentów m.in. BMW E36 do driftów o wartości około 200 tysięcy złotych. 10-latek otrzymał także samochód elektryczny wart około 37 tysięcy złotych.

Irena Kamińska-Radomska krytykuje Krzysztofa Rutkowskiego

Głos w sprawie kosztownych podarunków, które otrzymał syn detektywa, postanowiła właśnie zabrać Irena Kamińska-Radomska. Ekspertka od savoir-vivre nie przebierała jednak w słowach, wypowiadając się o metodzie wychowawczej, którą to praktykuje Krzysztof Rutkowski. Mentorka "Projektu Lady" podzieliła się także swoją opinią, co do epatowania bogactwem.

Jest to poniżej wszelkiej kultury. Jeżeli ktoś naprawdę jest bogaty, to na pewno nie będzie tego okazywał, a ludzie, którzy się popisują, próbują być może, ja tutaj zgaduję, poprawić swoje ego, nie wiem - rozpoczęła w rozmowie z portalem "Kozaczek".

Irena Kamińska-Radomska zaznaczyła, że sakrament pierwszej komunii świętej, to dla najmłodszych powinien być czas pełen duchowych przeżyć. Ekspertka od etykiety nie kryła swojego oburzenia obdarowywania dzieci prezentami wartymi krocie.

To jest psucie młodego pokolenia. (...) Po co mu taki prezent? To nie jest dla tego dziecka, to jest po prostu popis, który jest wręcz niesmaczny. Ja jestem oburzona, że takie rzeczy się w ogóle dzieją. Komunia ma wymiar całkowicie duchowy i taki powinien pozostać - wyjaśniła we wspomnianej rozmowie.

Mylicie, że detektyw odpowie Irence?

