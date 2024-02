Fashionistki lansują się na stokach: Zawadzka, Wendzikowska, Kardashian… (DUŻO ZDJĘĆ)

Mama 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Niektóre zarabiają na reklamie dlatego nie większe bo to jest tak głupie w dzisiejszych czasach żeby zarabiać miliony na ista prezes głupoty to jak chcemy w przyszłości żeby wyglądał świat kto nas leczył kto szukał nowych leków, leczeń !!???? Kto bo nie pokolenie istagrama i tik toków!!! Koszmar ale może w tedy sowieci się trend i jak wykształcę dzieci to przez to iż będzie mało lekarzy nauczycieli to zaczną zabraniać oni w tedy miliony a te glupole na ista już nie!!!