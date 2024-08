Filip Chajzer ściągnął KSIĘDZA na otwarcie budki z kebabem. Duchowny poświęcił przybytek i dostał porcję na wynos (ZDJĘCIA)

Gdy Filip Chajzer zakończył wieloletnią współpracę z TVN, wielu zastanawiało się, jakie będą jego kolejne zawodowe kroki. Przez ostatnie miesiące w życiu dziennikarza sporo się wydarzyło, a jego niektóre decyzje zostały odebrane jako nieco zaskakujące. Poza wydaniem książki, szumnie obwieszczonej wyprowadzce do Hiszpanii i ogłoszeniem walki w klatce (która ostatecznie nie dojdzie do skutku), 39-latek postanowił wkroczyć na... rynek gastronomiczny. Zaczęło się od budki z kebabem na północy Warszawy, później przyszedł czas na miejscówkę z owocami morza. Jak się okazało, to jeszcze nie koniec jego kulinarnych podbojów.