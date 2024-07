Blowek demaskuje biznes Filipa Chajzera. Pokazał, jakie kebaby dostają celebryci, a jakie anonimowi klienci. "Myślałem, że to są żarty" (WIDEO)

Wstyd 29 min. temu zgłoś do moderacji 20 14 Odpowiedz

Co ten młody cwany człowiek z mikrofonem chciał udowodnić. Zamiast latać i na siłę szukać problemu wziąłby się do roboty. Serio będziecie się wyklucac o gramy? Bo wam jakiś dzieciak robi porównanie dla fejmu? Szanujecie bardziej dzieciaka co tylko chodzi i innym wytyka? Nie chcesz? Nie jedz ale to co robi teraz ta mlodziesz to chamstwo. Może nagramy pracę tego młokosa i porównamy. Wszyscy mu jeszcze przyklaskujcie a on sławę w tym durnym świecie powiększa czyimś kosztem.