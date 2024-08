Filip Chajzer też ma NOWE ZĘBY! Internauci w szoku: "Wygląda to kiczowato i komicznie" (WIDEO)

Filip Chajzer to jedna z bardziej polaryzujących postaci w polskim show-biznesie. Przez kilkanaście lat pracy w mediach odnosił zarówno spektakularne sukcesy, jak i popełniał dość poważne błędy, które stawiały jego karierę pod znakiem zapytania. Po zakończeniu wieloletniej współpracy z TVN, wiele osób zastanawiało się, jakie będą kolejne kroki zawodowe 39-latka. Ostatnie miesiące przyniosły w jego życiu wiele zmian, a niektóre z jego decyzji były dość zaskakujące. Chajzer wydał książkę, ogłosił, że przenosi się do Hiszpanii, a także zapowiedział udział w walce w klatce, która ostatecznie nie doszła do skutku. Dziennikarz postanowił także spróbować swoich sił w branży gastronomicznej.