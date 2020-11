Fiolka Najdenowicz uderza w Edytę Górniak: "Współpraca z nią była koszmarem. FOCHY godne WHITNEY HOUSTON"

karo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo dobrze, że ta zmowa milczenia została w końcu przerwana, co innego jak mają fochy szkodzące ich własnej karierze, a co innego jak epatuja i realnie szkodzą, a wręcz narażają na niebezpieczeństwo swoich fanów chorymi urojeniami i bredniami, które nigdy nie powinny były opuścic czelusci ich pustogłowia. Nie ma tolerancji i przyzwolenia na cos takiego, nawet osoba uprzywilejowana i na świeczniku powinna się zastanowic, co mówi, a jesli tego nie zrobi to powinna ponieść konsekwencje. Na pewno są paragrafy na wprowadzanie innych w błąd i narażanie ludzi na niebezpieczeństwo, mam nadzieję, że prokuratura się tym zajmie.