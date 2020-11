"Oświecona" Edyta Górniak przeprowadza ostrą SELEKCJĘ wśród fanów: "Zostaną tu same ŚWIETLISTE ISTOTY"

Edyta Górniak odpływa w teoriach spiskowych

Naturalnie nie wszystkim instagramowiczom szerzenie tego typu niebezpiecznych bzdur przypadło do gustu, dlatego też postanowili dać wyraz swojemu niezadowoleniu, zostawiając po sobie komentarze. Dla Edyty Górniak był do impuls do działania. Mimo że według zapowiedzi gwiazdy, jej obecność w sieci miała zostać okrojona do absolutnego minimum, w środę ponownie podzieliła się w sieci nagraniami. Tym razem poinformowała, że przeprowadziła swego rodzaju czystkę wśród osób obserwujących jej profil .

Dzieją się niesamowite rzeczy. Chciałam wam powiedzieć, że wspaniała rzecz się stała. Po moim livie te osoby, które były w tym zamkniętym gronie osób, które przyjęłam na Instagramie, bo, jak wiecie, jest on już prywatny, bardzo mocno się określiły. I dzięki temu, że się tak mocno, jasno określili, to pozwoliło mi przeselekcjonować absolutnie wybrane grono. To pozwoliło mi zostawić na naszym prywatnym koncie tylko wyselekcjonowane wspaniałe osoby, bardzo wrażliwe, dobre, normalne, spokojne, otwarte, poszukujące, z chęcią rozwoju, z chęcią rozwoju wszelkiego, na różnych poziomach, bo i intelektualnego i duchowego, same świetliste istoty - ekscytuje się jurorka The Voice of Poland.