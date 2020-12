Gabriel Seweryn i Rafał Grabias pieką pierniczki w towarzystwie fotoreporterów

Znani z kontrowersyjnego podejścia do tematu pandemii Tomasz Karolak i jego sporadyczna partnerka Viola Kołakowska odwiedzili lokal Adama Gesslera jeszcze za dnia. Opuścili go, dopiero gdy na ulicach zapaliły się latarnie. Jak sądzicie, co mogło zająć im tak długo, skoro z knajpy wychodzili bez jedzenia na wynos?