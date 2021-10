Gala French Touch 2021. Wyluzowana Carla Bruni, ludowa Cleo, wyrośnięta Roxie Węgiel... (ZDJĘCIA)

Obserwator 53 min. temu zgłoś do moderacji 105 17 Odpowiedz

Co za bzdura. Nie ma czegos takiego jak przyjazn polsko-francuska. Z perspektywy Francji cos takiego nie istnieje w stosunku do Polski. Niechęć i pogarda to najłagodniejsze określenia ich stosunku do nas. Niestety taka prawda.