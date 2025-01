Garstka gwiazd na premierze filmowej: Robert Górski z żoną, Nikodem Rozbicki, Maja Ostaszewska

To fragment artykułu z info zdrowie com .Trucie ludzi fluorem. Bezmyślność, czy głupota? Pamiętaj: „Kłamstwo musi być przedstawione jako prawda! Dlatego mamy mas media” . jj O tym, że fluor stosowali zarówno hitlerowcy, jak i stalinowcy w obozach koncentracyjnych, czy łagrach, wiadomo od co najmniej 2 dekad. O tym, że celem stosowania był wpływ fluoru na Centralny Układ Nerwowy, wiadomo od co najmniej 1945 roku, kiedy to podczas projektu Manhatan – czyli budowy bomby atomowej, u ludzi pracujących przy fluorze występowały objawy psychiczne, spowolnienie, zaburzenia koncentracji etc. O tym, że fluor jest neurotoksyną także wiadomo już od wielu lat Fluor jest rakotwórczy Badania wykonane przez Departament Zdrowia w New Jersey potwierdziło 6,9 krotny wzrost raka kości u młodych mężczyzn. Wcześniejsze badania wykazały 5% wzrost wszystkich rodzajów nowotworów w społecznościach „fluoryzowanych”. Fluor zwiększa ilość złamań biodra Picie fluoryzowanej wody powoduje podwojenie liczby złamań szyjki kości udowej w obu grupach: starszych mężczyzn i kobiet. (Bordeaux Badanie JAMA 1994) Fluor zwiększa niepłodność. Potwierdzono, że niepłodność u kobiet zwiększa się wraz z fluoryzacją. FDA podało ścisłą korelację między zmniejszającymi się całkowitymi wskaźnikami płodności u kobiet między 10 a 49 rokiem życia, oraz zwiększenie stężenia fluorków. Poinformowano również, że przegląd wszystkich badań przeprowadzonych na zwierzętach potwierdza, że fluorek wpływa negatywnie na płodność u większości gatunków zwierząt.