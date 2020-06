Lara Gessler otworzyła w Warszawie "pracownię kulinarną"

Pop 28 min. temu zgłoś do moderacji 91 2 Odpowiedz

Umówmy się,że Lara gdyby nie sławna matka i znani "przyjaciele"ze swoją aparycją i brakiem warsztatu zrobiłaby karierę maksymalnie w MC Donaldzie.I to nie hejt,taki jest świat.Tak to przynajmniej jest znana z tego,że jest znana ale xawsze to lepsze niż 12 godzin na zmywaku.