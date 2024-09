George Clooney i młodsza od niego o 17 lat Amal przyciągają spojrzenia we Włoszech. Stylowa z nich para? (ZDJĘCIA)

INeverSweam 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Nie mam na kogo liczyć.. mam nadzieję, że na Was mogę. Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Bo bez niego skończę tak jak zacząłem swoje życie - spiąć w lesie. A ja już nie jestem na tyle odważny jak kiedyś. Wyjechałem do Niemiec żeby po dwóch tygodniach stracić pracę. Zainwestowałem w to pieniądze pożyczone od mamy, które muszę jej jeszcze oddać.. Zostałem już zupełnie z niczym. Nocleg opłacony na jeszcze 5 dni. I w tym czasie muszę mieć za co wyjechać do Niemiec w celach zarobkowych. Błagam Was.. Byłem nie dawno już w szpitalu z załamaniem nerwowym i szczerze nie chcę do niego już wracać. Bez przerw; po ma gam . p l / na dnie